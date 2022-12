Operazione dei carabinieri in piena notte, nove persone indagate per droga

Nel corso della notte è andata in scena un'operazione dei i Carabinieri della Compagnia di Carpi in materia di contrasto allo spaccio di droga. Molti i cittadini modenesi che si sono avveduti di quanto stava accadendo - ovviamente senza conoscerne le ragioni - per via dell'elicottero dell'Arma che ha fornito supporto ai militari, sorvolando diversi quartieri cittadini già a partire dalle ore 3 di notte.

I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure coercitive, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena su richiesta di questa Procura, nei confronti di nove persone. Sei di loro sono finite in carcere, mentre due erano destinate ai domiciliari e una so solo obbligo di firma: sono indagate, a vario titolo, di concorso in spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento cautelare è stato emesso all'esito dell'attività d'indagine condotta dal novembre 2019 al settembre 2020, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, che hanno ricostruito le dinamiche dell'attività criminosa. Le fonti di prova raccolte dagli inquirenti hanno consentito di ricostruire numerose cessioni di droga, per lo più cocaina e hashish, ad altrettanti acquirenti nella zona di Modena e della bassa modenese.