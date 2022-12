Perdono l'orientamento, escursionisti di Sassuolo soccorsi sul Monte Cusna

Questo pomeriggio sul monte Cusna è stato richiesto l'intervento del Soccorso Alpino per due escursionisti in difficoltà.

E' accaduto intorno alle ore 16:10 i Vigili del Fuoco, a seguito della chiamata di soccorso da parte di un giovane di Sassuolo, hanno attivato il Saer stazione monte Cusna per una coppia di escursionisti che si è trovata in difficoltà sul sentiero al rientro alla macchina.

I due, un uomo di 39 anni e una donna di 29 entrambi di Sassuolo, al rientro dell'escursione, si sono trovati in difficoltà a circa 1800 mt di quota. La coppia si trovava in prossimità del sentiero 625 quando, probabilmente per la perdita di orientamento, è uscita dal sentiero ritrovandosi in una zona impervia e ripida su ghiaccio: hanno quindi deciso di chiamare telefonicamente i Vigili del Fuoco.

Questi hanno subito attivato il Soccorso Alpino e l'elicottero VVF. Giunto sul posto, il velivolo ha verricellato i due escursionisti e portarli al lago Rescadore. Lì, sono stati raggiunti dai tecnici del Soccorso Alpino via terra, e questi hanno riaccompagnato gli escursionisti, illesi e privi di problemi sanitari, alla propria auto.