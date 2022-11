Persone moleste in centro storico ai danni di commercianti e mercati, arriva il Daspo urbano

Gli agenti della Polizia Locale di Sassuolo nei pressi della stazione dei treni per Reggio Emilia e nelle adiacenze di via Menotti, hanno eseguito due ordini di allontanamento per altrettanti cittadini di etnia rom già precedentemente segnalati