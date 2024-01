Accusata di decine di truffe immobiliari, 53enne a processo (anche) a Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel 2017 un imprenditore modenese era stato vittima di un raggiro in una compravendita immobiliare. Entrato in contatto con una donna che si professava agente immobiliare, al modenese era stato sottoposto un interessante investimento per un appartamenti di prossima realizzazione nella provincia di Vicenza. Convinta della bontà del progetto, la vittima aveva versato una somma di 45mila euro come prima caparra per l'acquisto dell'immobile. Tuttavia, come purtroppo appreso in seguito, quella casa non esisteva.

La mediatrice nel frattempo si era resa irreperibile e al truffato non è rimasta altra strada che denunciare il fatto alle autorità, affidando loro l'inchiesta nella speranza di ottenere la restituzione del denaro. Grazie al lavoro della Guardia di Finanza, è emerso che quella donna era in realtà protagonista di una scia criminale che proseguiva da anni e che aveva mietuto decine e decine di vittime.

Il modenese era infatti caduto nella rete di Gigliola De Paoli, 53enne della provincia di Treviso. Il suo caso è salito agli onori delle cronache a seguito delle inchieste sul suo operato e alla trasmissione di Italia 1 "Le Iene", che nell'aprile del 2022 le ha "dedicato" un servizio dopo aver raccolto anche le testimonianze di parenti e amici. Infatti, la donna è accusata di aver truffato molte persone in tutta Italia con la scusa di falsi investimenti immobiliari e prestiti da migliaia di euro mai restituiti, coinvolgendo in questi raggiri anche alcui suoi conoscenti abbastanza stretti,

Decine le denunce e segnalazioni arrivate alla Guardia di finanza. I clienti truffati erano tutte persone benestanti, spesso genitori di studenti iscritti alla stessa scuola privata della figlia di Gigliola o amici di amici. Con il suo modo di fare cortese e amichevole la 53enne proponeva "affari" la cui base di investimento era di 20mila. Le indagini della guardia di finanza sono in corso. Tra i truffati dalla De Paoli anche il papà di un bimbo di 4 anni malato oncologico; la donna gli avrebbe rubato 60mila euro che sarebbero dovuti servire per le cure del piccolo. Contro di lei è stata aperta una class action presso il tribunale di Treviso e ora anche il procedimento penale per la truffa immobiliare ai danni del modenese, che si è aperto ieri in Tribunale a Modena.