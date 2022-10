Rapina a mano armata al Borgo Gioioso di Carpi. Identificato uno dei rapinatori

Nel tardo pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un uomo italianodi 48 anni gravemente indizioato per il reato di concorso in furto aggravato e rapin aggravata, commessa a Carpi.

I fatti si riferiscono al 6 dicembre del 2021 quando presso il centro commerciale di Borgo Gioioso una guardia giurata, dopo aver prelevato l'incasso del fine settimana depositato dai vari esercenti (incasso pari a 21.500 euro) era stata avvicinata da due persone col volto coperto di cui una armata di pistola. Dopo aver puntato l'arma contro la guardia e scaraventandolo a terra i due malviventi erano riusciti ad impossessarsi dell'incasso. Nel corso della colluttazione i due erano anche riusciti a prendere alla guardia la pistola che aveva in dotazione. Nell'azione uno dei due criminali aveva sparato un colpo che aveva colpito la guardia alla gamba sinistra. Successivamente si erano dati alla fuga a bordo di un'auto rubata dove probabilmente li aspettava un terzo complice.

L'indagine svolta dalla Squadra Mobile di Modena e dal Commissariato di Carpi ha poi permesso di ricostruire i fatti, sia il furto dell'autovettura usata per la fuga sia le modalità della rapina.

L'analisi incrociata dei video di sorveglianza e delle cellule di traffico telefonico ha poi permesso di acquisire prove a carico di uno dei tre complici. Attualmente sono in corso le indagini per identificare gli altri due colpevoli