Rapina in banca a Carpi, armati di cutter colpiscono la filiale Sanfelice 1893

Un'incursione rapida, come da copione appena prima dell'orario di chiusura. Oggi a Carpi è andata in scena una rapina a mano armata, messa in atto presumibilmente da due persone, ai danni della filiale di Banca SanFelice 1893 in viale Manzoni.

I malviventi sarebbero entrati intorno alle 13 come normali clienti, per poi rivelare le loro reali intenzioni e minacciare il personale con un cutter. Si sarebbero quindi fatti consegnare il denaro immediatamente disponibile per poi fuggire rapidamente.

Subito dopo il colpo è stato lanciato l'allarme e la Polizia è intervenuta sul posto, raccogliendo le testimonianze e avviando le indagini. Nessuno dei lavoratori coinvolti è rimasto ferito.