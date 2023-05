Una discarica accanto all'Isola ecologica, abbandoni continui da mesi

Dallo scorso marzo prosegue abbastanza incontrastato l'abbandono di rifiuti nell'area di via Germania, nella zona industriale di Modena Nord. Il parcheggio che si trova proprio accanto all'Isola ecologica di Hera e al centro del riuso Edy è infatti meta costante di privati e aziende che scaricano materiale di ogni genere sull'asfalto. Materassi, mobili, inerti, elettrodomestici e altro ancora: una catasta che va aumentando, a pochi metri dai cassonetti dell'area attrezzata di Hera all'interno della quale questi materiali dovrebbero trovare posto.

Insieme ai rifiuti sono arrivati topi e insetti e la questione diventa imbarazzante anche per gli stessi gestori del centro del riuso, che nulla possono contro il fenomeno, se non avvisare Hera e forze dell'ordine, come già fatto più volte. Gli abbandoni si erano per altro già verificati tra dicembre e gennaio scorsi, ma in quel caso la situazione era stata sanata, salvo poi ripresentarsi in primavera.

Intanto il il consigliere comunale Antonio Baldini (gruppo consiliare “Indipendente per Modena”) ha presentato un’interrogazione sul caso. "Occorre rimarcare ancora una volta che in forza degli accordi contrattuali esistenti per il bacino di Modena la rimozione dei rifiuti urbani “di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche” spetta a Hera S.p.a., che per raccogliere le segnalazioni dei cittadini ha anche pubblicizzato l’app Il Rifiutologo. Il Comune di Modena, che è socio pubblico di Hera per il 6,5% delle azioni, ha mostrato sinora - come dimostra anche la deficitaria gestione della “nuova” raccolta differenziata - un atteggiamento che per usare un eufemismo è definibile di tolleranza verso la “multiutility” che rispetto al 2021 ha raddoppiato i propri ricavi e insegue progetti ambiziosi quali la “transizione energetica” o la “mitigazione dei cambiamenti climatici”, salvo poi non trovare il tempo o il modo per sgomberare la città da immondizia e rifiuti".

Con l’interrogazione Baldini chiede alla Giunta e al Sindaco quale attività preventiva e/o repressiva sia stata posta in essere dal Comune tramite la Polizia Municipale (anch’essa a quanto risulta allertata della situazione esistente in via Germania) e in particolare “i controlli effettuati in prossimità della suddetta zona per individuare i responsabili, nonché le indagini effettuate se del caso con l’ausilio di telecamere pubbliche o private (se installate)”.