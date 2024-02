Accuse di tortura su un uomo ricoverato, rinviati a giudizio gli agenti della Locale di Sassuolo

Saranno processati per i reati di tortura aggravata dall’abuso di potere e falsità ideologica i quattro agenti della Polizia Locale di Sassuolo indagati per un fatto grave, risalente al 2021 ma emerso soltanto un anno fa. E' stato infatti comunicato oggi dal giudice del Tribunale di Modena il rinvio a giudizio per i quattro agenti, per i quali le difese avevano chiesto il non luogo a procedere. Alla fine, dunque, il processo si farà e sarà la sede in cui ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Si andrò in aula per la prima udienza il 7 maggio.

Nel febbraio scorso i due Assistenti e i due Agenti erano stati raggiunti dalla sospensione dall'esercizio del pubblico servizio, in quanto indagati per la gravissima l'ipotesi di reato di tortura per una presunta aggressione avvenuta nell'ottobre del 2021 e denunciata dal Direttore Generale dell'Ospedale di Sassuolo, grazie alla segnalazione inoltrata dal primario responsabile del Pronto Soccorso.

Secondo l'accusa i quattro indagati avrebbero ripetutamente aggredito un uomo di nazionalità marocchina trasportato presso il Pronto Soccorso dal personale del 118, dopo essere stato ritrovato esanime in strada a causa di una crisi ipoglicemica. I quattro avrebbero iniziato ad inveire contro il paziente, immobilizzandolo con forza alla barella sulla quale era stato collocato incastrandogli le braccia tra le sponde, percuotendolo ripetutamente sul petto ed al capo.

Una vicenda con molti punti interrogativi, gravata da un'imputazione molto seria rispetto alla quale i legali hanno sempre dichiarato l'estraneità dei loro assistiti. Tre di loro sono per altro stati già reintegrati pienamente in servizio.. Ora sarà il decorso dell'iter processuale a dare tutte le risposte.