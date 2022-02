Lite fuori dalla discoteca, 7 giovani identificati a Baggiovara

Primo giorno di riapertura delle discoteche, per la gioia di un settore tra i più penalizzati dalla pandemia, ma anche prime grane per l'ordne pubblico. Questa mattina alle ore 5, infatti, la Volante è dovuta intervenire all'esterno del noto club di Baggiovara a seguito di un litigio dai risvolti violenti scaturito fra giovani, apparentemente per futili motivi.

Riportata in breve la situazione alla calma, gli agenti hanno identificato sette persone, la cui posizione è al vaglio della Polizia Giudiziaria Si dovrà infatti ricostruire la dinamica dell'accaduto, sentendo testimoni e visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza, per capire gli estremi di eventuali denunce penali.