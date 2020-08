Violenta rissa in piazza a Spilamberto, indagano i carabinieri

I Carabinieri di Spilamberto stanno cercando di fare luce su quanto avvenuto ieri sera in paese. Introrno alle ore 22, infatti, si è verificata una lite violenta in centro storico, proprio di fronte a Rocca Rangoni. La rissa avrebbe coinvolto una decina di stranieri, verosimilmente di origine nordafricana, sia uomini che donne.

Grida, sputi, poi calci e pugni, senza tuttavia che si siano registrati feriti gravi. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi di diversi cittadini, incolpevoli spettatori poi diventati a loro volta oggetto degli insulti dei litiganti. L'Arma sta ora verificando eventuali responsabilità penali.

Sul'accaduto è intervnuto il grupo del centrodestra cittadino "Prima Spilamberto", che ha sottolineato: "Quella di ieri sera è solo l'ultima di una serie di risse che negli ultimi anni sono scoppiate in centro, ma certamente, per numero di persone coinvolte, è la più grave: una situazione che ancora una volta dichiariamo intollerabile. Questo è il risultato della politica di immigrazione incontrollata. Questo è il frutto del finto buonismo di chi ci governa. Questo è il risultato delle politiche di integrazione tanto amate dal nostro sindaco Costantini. È ora di dire basta a tutto questo. Integrazione significa rispetto dei valori e degli ideali del paese in cui si abita".