Fugge in Calabria per amore, la polizia rintraccia una 17enne e denuncia in fidanzato

Dallo scorso 22 aprile le forze dell'ordine erano sulle tracce di una ragazza modenese di appena 17 anni, dopo che i genitori ne avevano denunciato la scomparsa. L'adolescente era uscita di casa come tutte le mattine per recarsi a scuola, ma non era mai arrivata in classe. La famiglia aveva segnalato quanto accaduto e da lì erano scattate le indagini per poter comprendere l'accaduto e soprattutto individuare la ragazza.

Dopo alcuni giorni è arrivata la buona notizia. La 17enne è stata rintracciata e sta bene: la sua è stata una fuga d'amore, insieme ad un ragazzo maggiorenne con il quale progettava di passare la vita insieme. Un sogno che però sarebbe stato ostacolato dalla famiglia, portando la giovanissima modenese ad una decisione radicale: scomparire senza lasciare traccia per seguire il compagno.

Qualche traccia, tuttavia, è stata inevitabilmente lasciata e gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia sono riusciti a individuare la 17enne nella cittadina calabrese. Fondamentale è stato il tracciamento del telefono cellulare, che si è agganciato in ultimo alle celle della zona del vibonese, dove il compagno si era trasferito per lavoro.

Una volta individuata, la giovane è stata prelevata dagli agenti e poi riaffidata alla famiglia. Il ragazzo, invece, è stato denunciato penalmente per il reato di sottrazione di minore.