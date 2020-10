Scippo in corso Canalchiaro, ladro inseguito dai passanti e arrestato

Intorno alle 19 di ieri corso Canalchiaro è stato teatro di uno scippo. Un giovane ha infatti avvicinato una studentessa di 23 anni che si trovava in strada e le ha strappato di mano lo smartphone: la ragazza ha reagito e ha attirato l'attenzione dei passanti. Il malvivente è riuscito a trappare il telefono e a darsi alla fuga, ma è stato inseguito da diversi cittadini che si trovavano in quel punto del centro storico.

Nel frattempo una pattuglia dei Carabinieri è arrivata sul posto e i militari hanno bloccato lo scippatore, non senza difficoltà. Il ragazzo è stato identificato in un citttadino tunisino di 22 anni, disoccupato, senza fissa dimora e con precedenti. E' stato portato in cella con l'accusa di rapina impropria.