Anziana scippata e gettata a terra, è ricoverata in ospedale

Il malvivente ha verosimilmente colpito in bicicletta e si è allontanato. Trauma cranico per l'88enne, trasportata a Baggiovara

Oggi verso le 12.00 in via Buonarroti, laterale di via Emilia alle porte del centro di Castelfranco, si è verificato uno scippo che ha avuto gravi conseguenze per una anziana. La donna, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Tenenza, stava rincasando quando è stata colta alle spalle dal malvivente, forse in sella ad una bicicletta.

Lo scippatore si è impossessato della borsetta - contenente appena 20 euro - ed è fuggito. Nel farlo però ha strattonato violentemente la vittima, che è caduta sbattendo violentemente la testa.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 ed è stato chiesto l'arrivo dell'elisoccorso da Bologna. L'88enne è stata poi trasportata a Baggiovara per accertamenti e le sue esatte condizioni di salute non sono note. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia che stanno procedendo con le indagini per risalire all'autore dello scippo.