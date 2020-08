Tenta di scippare una donna incinta e la scaraventa a terra, arrestato un clandestino

Intorno alle ore 20 di ieri sera una trentenne carpigiana è stata vittima di un'aggressione da parte di uno scippatore. La donna, in visibile stato di gravidanza, stava camminando in viale Monte Kosica, quando è stata raggiunta di soppiatto da un giovane straniero, che ha afferrato la sua borsetta per strappargliela di dosso.

La vittima ha resistito, afferrando la borsa e venendo trascinata a terra. Il ladro a quel punto ha desistito e si è dato alla fuga a piedi lungo il viale, mentre la 32enne si è rialzata - apparentemente senza conseguenze fisiche sia per lei che per il bambino - e ha chiesto aiuto ad una pattuglia dell'Esercito che si trovava a poca distanza.

I militari di "Strade sicure" hanno contattato i Carabinieri e hanno iniziato le ricerche congiunte del fuggiasco. Non è passato molto tempo che la seconda pattuglia dell'Esercito in servizio in città ha individuato poco distante, nei pressi della stazione, un giovane che corrispondeva alla descrizione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ragazzo è stato fermato ed identificato in un cittadino tunisino di 29 anni, clandestino e con precedenti di polizia. Riconosciuto come autore del crimine di poco prima, il giovane è stato tratto in arresto dai Carabinieri con l'accusa di tentata rapina aggravata. Questa mattina sarà processato per direttissima.