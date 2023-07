Scomparsa da Modena da due settimane, trovata per caso in Friuli

La fermano per un controllo di routine e scoprono che ne è stata denunciata la scomparsa. È quello che è successo nella tarda serata di ieri, domenica 23 luglio, a Cervignano. I Carabinieri di Aquileia hanno intercettato una vettura in via Nazario Sauro.

Controllando i documenti, come da prassi, si sono accorti che a bordo c'era una donna la cui identità era inserita nel portale dell'Arma dedicato alle persone scomparse. Si tratta di una donna di origine veneta, ma residente a Modena, di 51 anni.

La signora non dava notizie di sé dall'11 luglio scorso. Si era allontanata da casa facendo perdere le sue tracce. I militari l'hanno così accompagnata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine affinché fosse sottoposta a dei controlli. Stretto riserbo sulle motivazioni di questo che sembra più un allontanamento volontario rispetto a una effettiva scomparsa di persona. (fonte Udinetoday.it)