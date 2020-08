Giovanissima scomparsa da Soliera, attivate le ricerche

Una giovanissima ragazza di origini marocchine residente a Soliera, dove abita con i suoi genitori, [ scomparsa questa mattina. Fadila si è allontanata da casa, non facendovi più ritorno e senza che nessuno dei famigliari ricevesse indicazioni.

È alta 165 cm ed è di normale corporatura. Non è noto come sia vestita. Non possiede cellulare, soldi e documenti.

Chiunque abbia informazioni utili al suo ritraccio, è pregato di contattare con sollecitudine il Comando Compagnia dei Carabinieri di Carpi allo 05962276 o sul 112.

Grazie.