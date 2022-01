Vignola, ancora scritte no vax sulla sede del Circolo del Pd

Dopo la scritta sulla vetrina apparaa ad inizio gennaio, nelle scorse ore qualcuno ha imbrattato nuovamente la sede del Partito Dedmocrartico a Vignola. Il fatto è stato nuovamente denunciato ai carabinieri.

Il segretario provinciale Roberto Solomita e del segretario Pd di Vignola Andrea Ghiaroni commentano: “Ci risiamo, di nuovo una scritta no vax è apparsa, questa volta sul muro, del circolo Pd di Vignola e nuovamente abbiamo sporto denuncia ai carabinieri. Ancora una volta ci troviamo a ribadire le nostre posizioni e la nostra volontà di non farci intimidire. Che il Partito democratico sia bersaglio dell’odio ottuso di persone irresponsabili che mettono il proprio egoismo davanti al bene pubblico ci dispiace, ma non incide di una virgola sul lavoro che stiamo portando avanti. Quello che possiamo fare è invitare tutti quelli che non lo hanno ancora fatto, compresi gli autori della scritta, a vaccinarsi. Non ci stancheremo di ripeterlo: il vaccino può salvare la tua vita e quella delle persone a te vicine”.