Prodotti tecnologici e d'abbigliamento contraffatti, importante sequestro nel modenese

Nell’ambito dell’attività di contrasto ai traffici illeciti, i funzionari dell’Ufficio di Modena dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato oltre 2.000 prodotti contraffatti. La merce individuata nel modenese recava famosi marchi della tecnologia e della moda quali Samsung, Hublot, Armani, Dior, Calvin Klein, Hermes ed altri. Si tratta di auricolari, alimentatori, orologi, magliette, borse, cinture, biancheria, che erano contenuti in diverse spedizioni pervenute mediante corriere espresso dal Regno Unito.

Le perizie tecniche fornite dalle società titolari dei marchi hanno confermato la natura contraffatta dei beni in questione, risultati non conformi a quanto previsto per la

produzione originale.

Gli importatori sono stati denunciati alla competente Procura della Repubblica e i sequestri convalidati dal Pubblico Ministero.