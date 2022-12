Bloccato dal buio in vetta al Cimone, 34enne recuperato dal Soccorso Alpino

Alle 19:40 di ieri sera la stazione monte Cimone del Saer è stata attivata dalla Centrale Operativa del 118 a seguito della chiamata di un giovane in difficoltà in cima al monte Cimone. Il Saer è così partito con una squadra di tecnici, tra cui un sanitario.

Grazie al supporto degli operatori del comprensorio sciistico del monte Cimone, che hanno scortato i tecnici della squadra fino a Pian Cavallaro, i tempi del recupero si sono ridotti. Da lì i tecnici del Soccorso Alpino sono giunti in modo più celere in vetta e hanno trovato il giovane: quest'ultimo è stato visitato dal sanitario presente e, privo di problemi sanitari, è stato messo in sicurezza dagli operatori del Saer e accompagnato fino a Passo del Lupo.

L'intervento si è concluso circa alle 22:40. Sul posto presenti al campo base per le ricerche anche i Vigili del Fuoco di Fanano e Pavullo.