Lavoratore in nero e violazioni della sicurezza, sospesa l'attività di un locale di Carpi

Venerdì scorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro hanno dato seguito ai servizi coordinati finalizzati a garantire il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori e delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. In questa occasione i militari hanno eseguito controlli presso un esercizio pubblico di Carpi, scoprendo diverse irregolarità.

Nello specifico, è stata rilevata la presenza di un lavoratore in nero, oltre a violazioni in tema di sicurezza dei lavoratori. Nella circostanza, le violazioni riscontrate hanno comportato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Modena del titolare dell’attività, al quale peraltro sono state elevate sanzioni amministrative e ammende per un importo superiore a 16mila Euro.

Per le gravi irregolarità riscontrate, è stata anche adottata la misura della sospensione dell’attività imprenditoriale, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.