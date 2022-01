Spaccio a San Cataldo. Trovato con quasi 70grammi di hashish, arrestato e predisposto il rimpatrio

Durante il turno serale di controllo per contrastatare lo spaccio in città i Carabinieri, che transitavano in zona San Cataldo, notando due persone sospette nell'atto di scambiarsi qualcosa, hanno proceduto ad un controllo, trovando poi uno dei due uomini in possesso di 10 grammi di hashish.

A seguito di questo controllo è scatatata anche la perquisiszione a casa del malvivente trovando altri 67 grammi di droga. L'uomo è uno straniero irregolare.

Il malvivente è così stato arrestato e processato oggi per direttissima con l'accusa di spaccio. Per lui è scattata anche la procedure di rimpatrio nel proprio paese.