Imbratta due auto con lo spray e porta con sè due coltelli, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Mirandola hanno denunciato un 57enne mirandolese per i reati di danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato sorpreso nelle prime ore di ieri notte nella zona residenziale periferica di Mirandola, intento a danneggiare due autovetture parcheggiate regolarmente nei pressi della sua abitazione, imbrattandole con della vernice spray.

Sottoposto ad ulteriori controlli, è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico della lunghezza di 20 e 18 cm, di cui è vietato il porto in luogo pubblico e per tal motivo sottoposti a sequestro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono in corso accertamenti per capire le motivazioni che hanno spinto il 57enne a compiere questo atto vandalico.