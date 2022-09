Gesto sconsiderato al primo giorno di scuola, spruzza spray urticante in classe

Un primo giorno di scuola decisamente da dimenticare per una classe di un istituto superiore di Sassuolo. Questa mattina, infatti, uno studente ha spruzzato all'interno della propria classe una bomboletta di spray al peperoncino. Il gesto sconsiderato ha chiaramente comportato un fuggi fuggi da parte dei docenti e dei compagni di classe, che hanno lasciato l'aula in fretta per evitare le conseguenze della sostanza urticante.

Fortunatamente lo spray non ha causato conseguenze rilevanti per le persone presenti nella stanza e nessuno è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

A Scuola sono quindi arrivati i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo. I militari hanno ricostruito l'accaduto, accertando che il gesto era stato goliardico, cioè senza l'intenzione di colpire volontariamente qualcuno. La bomboletta è stata recuperata dai Carabinieri e le lezioni nelle altre classi si sono svolte regolarmente.