Getta a terra il negoziante e ferisce un commesso per rubare alimenti, denunciato

Ieri presso un negozio di viale Monte Kosica si è verificato un tentativo di furto, che poi si è trasformato in rapina dopo che il malfattore è stato scoperto dall'esercente. Dalla testimonianza raccolta dagli agenti della Squadra Volante intervenuti sul posto, è stato ricostruito l'accaduto: un era entrato nel negozio e si era avvicinato ad uno scaffale, cercando di rubare alcuni vasetti di generi alimentari nascondendoli nei pantaloni.

Il titolare si è accorto di quanto stava accadendo e gli ha intimato di riconsegnare la merce: lo straniero, per tutta riposta, ha spintonato il negoziante facendolo cadere a terra. Anche un dipendente che aveva assistito alla scena è stato colpito durante la fuga e gettato contro una scaffalatura, rimediando una lieve ferita ad un gomito.

Dopo aver raccolto la descrizione del ladro, i poliziotti si sono messi sulle sue tracce e sono riusciti ad individuarlo e bloccarlo nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale. Identificato in un 33enne clandestino e con precedenti di polizia, è stato denunciato a piede libero per il reato di rapina impropria.