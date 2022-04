Attività sismica intensa, lieve scossa avvertita nella Bassa modenese

Pochi minuti dopo la mezzanotte, precisamente alle 00.07, nella Bassa modenese è stata avvertita in modo chiaro, seppur lieve, una scossa di terremoto. Si è trattato di un sisma di maglitudo Ml 2.1, localizzata ad una profondità di 18 km con epicentro nelal zona di Pieve di Cento, nel ferrarese. Questi i dati rilevati dai sismografi dell'Ingv.

Le ultime ore sono state particolarmente intense per quanto riguarda l'attività sismica nelle nostre zone, in particolare sull'Appennino. Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è stato infatti registrato nella zona Monghidoro (provincia di Bologna) alle 17:53 di ieri ad una profondità di 17 km. Pochi minuti prima (esattamente alle 17:49:08) un'altra scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata a 6 km da Firenzuola (Firenze) avvertita però anche nel bolognese. Una terza scossa è invece arrivta alle 8.07 di oggi: magnitudo 2.4 sempre in zona Monghidoro.