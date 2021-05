Terribile incidente: moto centra una coppia di coniugi a piedi, due i morti tra cui un modenese

Tragico incidente stradale nella serata di sabato 29 maggio sulla Strada provinciale 84 “Circonvallazione di Crevalcore” (con limite a 70 km/h) dove un 41enne domenicano, residente a Medolla (MO), in sella a una moto Ducati., mentre stava transitamdo in direzione di Ravarino (MO), ha centrato una coppia di coniugi residenti a Crevalcore, lui 73enne, lei 67enne, che stavano attraversando la strada a piedi.

Il motociclista e il 73enne sono morti sul colpo, mentre la donna è stata trasportata in “codice 1” al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna. L’impatto è stato talmente violento che la moto è stata ritrovata a un centinaio di metri di distanza dal punto dell’impatto.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intevenuti i Carabinieri di Crevalcore per i rilievi.

La strada statale 568 è stata chiusa al transito in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 1,001, per consentire i rilievi del caso.