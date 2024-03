Arresti violenti da parte del carabiniere, trasferimento per i due ufficiali superiori

E' arrivato un nuovo provvedimento del Comando Generale dell'Arma in merito al caso modenese del militare filmato durante due arresti nei quali ha colpito al volto i due fermati. Il protagonista di questa vicenda ha già lasciato Modena per un altro territorio, così come il suo collega di pattuglia è stato trasferito ad altro incarico.

Oggi l'Arma ha fatto sapere che saranno trasferiti in un'altra sede anche i due diretti superiori del militare filmato. Si tratta del comandante della Compagnia Carabinieri di Modena e del comandante del Nucleo Operativo Radiomobile di Modena. Il trasferimento non è immediato, necessitando ovviamente di tempi tecnici anche per la sostituzione di ruoli operativi importanti, ma scatterà nelle prossime settimane.

Secondo quanto si apprende dal Comando generale, il trasferimento è stato disposto per garantire una maggiore trasparenza amministrativa, ripristinare la serenità nel reparto e per tutelare al meglio gli interessi degli stessi ufficiali. In attesa ovviamente che i procedimenti avviati facciano il loro corso per chiarire la vicenda.