Violenta, perseguita e tenta di investire l'ex: 38enne a processo

Ha tentato di plasmarla, perchè diventasse come lui. Lo ha fatto con violenza, picchiandola e costringendola ad avere rapporti sessuali, chiudendola in casa quando lo riteneva necessario. La ha seguita fino in Francia, per farle capire che da lui non poteva scappare, poi la vigilia di Natale di tre anni fa ha tentato di investirla. Ma lei ha avuto la forza di denunciare.

Secondo la tesi dell'accusa, questi fatti sarebbero stati compiuti da un 38enne di origine marocchina ai danni della sua ex compagna. Come riporta Il Resto del Carlino, la presunta vittima ha reso la sua testimonianza tra le lacrime ieri mattina in un'aula del Tribunale di Modena.

I capi di imputazione nei confronti dell'uomo sono maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale per abusi che sarebbero iniziati nel 2016. Il processo, ancora in fase iniziale, andrà a sentenza il prossimo anno.