Imprese, la Bartoli Luca srl acquisisce la carpigiana Farina Verniciature srl

Bartoli Luca srl, azienda di Formigine (Modena) specializzata nella verniciatura industriale, ha siglato un accordo per l’acquisizione di Farina Verniciature srl, azienda con sede a Carpi (Modena), anch’essa specializzata nello stesso settore.

La ditta Bartoli Luca, attiva nel settore già dal 1985, è specializzata nella sabbiatura e verniciatura industriale. L’azienda risponde a qualsiasi bisogno legato alla finitura e protezione delle superfici, dalla verniciatura di componenti singoli o in serie per l’industria, ai rivestimenti esterni ed interni per l’edilizia, fino al ripristino di facciate e coperture.

Con l’acquisizione di Farina Verniciature, Bartoli porta al suo interno tutti i processi di verniciatura in cataforesi, produzioni in cui l’azienda acquisita è specializzata e riconosciuta. La cataforesi è un trattamento di verniciatura che conferisce a elementi in ferro, acciaio e altre leghe (esempio: le scocche delle automobili) una notevole resistenza alla corrosione permettendo una migliore adesione delle vernici di finitura e assicurando, per lungo tempo, un'elevata protezione nei confronti di agenti chimici e atmosferici. Gli elementi in metallo vengono immersi in piscine dove, per azione elettrostatica, le particelle del metallo vengono aggredite dalla vernice, la quale viene assorbita e poi polimerizzata in forno.

“E’ un’acquisizione assolutamente strategica per noi” ha dichiarato Luca Bartoli, Amministratore Unico, “in quanto saremo in grado di offrire a tutti nostri clienti tecniche e lavorazioni che fino a ieri non potevamo proporre, prima fra tutte la verniciatura per cataforesi. Il primo passo che vogliamo fare sarà quello di rinnovare gli impianti produttivi di Farina Verniciature per aumentare l’efficienza del sito produttivo che rimarrà nella sua sede originaria.

Bartoli Luca srl è stata seguita nell’operazione da SHC advisor, società di consulenza strategica che gestisce operazioni di Merger & Acquisition (M&A) in partnership con gli imprenditori. La consulenza legale è stata svolta dallo Studio Emme Consulting situato a Sassuolo (Modena). Advisor della parte venditrice è stato lo Studio Muzzioli di Carpi (Modena) che ha svolto, contestualmente, anche la funzione di consulente legale.

Da evidenziare il ruolo di SHC Advisor che in questa operazione ha accompagnato l’azienda cliente in un lungo percorso: prima analizzando l’azienda target da acquisire e formulando un’ipotesi sul suo valore; poi aiutando e guidando la trattativa con la controparte; infine trovando una fonte di finanziamento integrativo per l’acquirente tramite il sistema bancario, individuato nella Banca Popolare di Sondrio.

Filippo Ponsone, partner di SHC Advisor, ha commentato: “Grazie alla nostra expertise siamo riusciti ad assistere il cliente in questa acquisizione ottenendo una piena soddisfazione sia dalla parte acquirente che da quella venditrice. Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente chi guida Bartoli Luca srl per la piena fiducia che ha riposto nel nostro team e per la preziosa collaborazione nel corso di tutto il processo”.