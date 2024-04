Emanuele Orsini designato presidente di Confindustria, a maggio l'elezione

Come anticipato ieri, l'imprenditore modenese Emanuele Orsini è stato designato come nuovo presidente di Confindustria. Lo ha deciso il Consiglio generale dell'associazione degli imprenditori.

Si tratta però soltanto del primo passo, in attesa della conferma ufficiale. L'elezione vera e propria avverrà infatti solo il 23 maggio con l'assemblea dei delegati. Secondo quanto si apprende Orsini avrebbe ricevuto 147 voti a favore su 173 dei presenti su 187 aventi diritto. Le schede nulle sono state 17, mentre le bianche sono state 9. Un applauso sarebbe stato riservato al presidente uscente Carlo Bonomi.

''Cercherò di convincere i 26 che non mi hanno votato'', avrebbe detto Orsini, che punta "all'unità" di Confindustria e che presenterà la nuova squadra di imprenditori ''giusti'' il 18 aprile.

"Le tre parole che abbiamo utilizzato nella costruzione del programma sono: il dialogo che per noi è fondamentale, che vuol dire mettere al centro le imprese; l'identità quindi far sentire l'ultimo nostro associato per ogni categoria parte di un progetto perchè solo così riusciamo a costruire l'identità di Confindustria e delle imprese del paese e, infine, l'unità", ha dichiarato Orsini, al termine del consiglio generale dell'Associazione. "Basta con questa cosa aziende grandi e piccole, non esistono aziende grandi non nate piccole. Abbiamo bisogno di unire e che le aziende grandi siano la nostra bandiera nel mondo e che le grandi facciano crescere le piccole", ha aggiunto.

Il presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi, ha commenato: “Siamo davvero soddisfatti che il sistema confindustriale abbia avuto questa convergenza sulla figura dell’imprenditore emiliano Emanuele Orsini. È una importante prova dell’unità del mondo confindustriale in questo momento complesso e fondamentale per l’economia italiana. Fin dal settembre scorso, avevo evidenziato che ci avrebbe fatto grande piacere la presidenza di un emiliano, di fatto il primo imprenditore proveniente dalla nostra regione alla guida di Confindustria. Siamo certi che avere una rappresentanza emiliana al vertice dell’Associazione darà la possibilità di portare le migliori pratiche del nostro modello al servizio del Paese. Emanuele è imprenditore espressione di una media impresa che ben rappresenta il nostro territorio e tessuto produttivo e a cui riconosco una grande volontà e determinazione a portare il proprio contributo a servizio di tutti. A lui un grande in bocca al lupo e l’augurio di buon lavoro”.

Anche il sindaco Muzzarelli ha sottolienato che “anche così Modena va avanti”, augurando buon lavoro ad Orsini, al quale riconosce “attenzione allo sviluppo economico ma mettendo al centro la responsabilità sociale d’impresa e la sostenibilità ambientale, oltre al profondo legame con il territorio e alla capacità di dialogo”.