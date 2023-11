Salvataggio di Holostem, domani un incontro al Ministero delle Imprese

Holostem Terapie Avanzate il 30 novembre rischia la chiusura. Un fatto noto, per il quale negli ultimi giorni si è vista una forte mobilitazione volta a scongiurare la liquidazione, ipotesi sempre più vicina dopo che un anno fa il management di Valline (holding finanziaria della famiglia Chiesi e socio di maggioranza di Holostem), ha deciso di disinvestire nell’azienda.

Da tempo sono in corso trattative con la Fondazione ENEA Tech e Biomedical, controllata dal Ministero per le Imprese e il Made in Italy, per rilanciare Holostem ma abbiamo tempo solo fino alla fine di questo mese per evitarne la chiusura definitiva, con la conseguente perdita di lavoro dei suoi attuali 43 dipendenti (rimasti dagli 80 iniziali, ndr) e, soprattutto, con la conseguente impossibilità di trattare pazienti per i quali rappresentiamo la sola, unica speranza. Holostem è infatti l’unica azienda italiana in grado di produrre la terapia per i cosiddetti “Bambini farfalla”, affetti da epidermolisi bollosa.

Il Professor Michele De Luca, Direttore del Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia e Co-Presidente dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS ha scritto al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso chiedendo un incontro.

Si legge in un estratto della lettera: "Nel corso degli ultimi 30 anni abbiamo sviluppato due terapie avanzate a base di cellule staminali autologhe, prelevate dal paziente e coltivate in laboratorio per produrre terapie personalizzate per il paziente stesso. La prima, Holoclar, consente il recupero della capacità visiva in pazienti con gravi ustioni corneali non aggredibili con le classiche procedure chirurgiche. Holoclar è la prima terapia cellulare a base di staminali approvata nel mondo ed è attualmente applicata in Italia e in molti altri Paesi europei. La seconda è una terapia genica, che nel 2017 si è dimostrata salvavita nella forma più grave di una devastante malattia genetica rara della pelle, la Epidermolisi Bollosa, conosciuta anche come sindrome dei “Bambini Farfalla”. Attualmente sono in corso o stanno per partire sperimentazioni cliniche a livello Europeo da noi coordinate, che rappresentano per questi pazienti l’unica speranza di una terapia risolutiva alle dolorose e invalidanti lesioni croniche della loro cute".

Dopo queste sollecitazioni il Ministro Adolfo Urso ha fissato per domani, 29 novembre, un incontro a Roma per chiarire alcuni punti. Sul piatto c'è quindi l'effettivo assorbimento di Holostem da parte della Fondazione ENEA, che ha subito un rallentamento per questioni mai ben specificate. Le prossime ore saranno quindi fondamentali e decisive per capire la sorte dell'azienda modenese.

Intanto ha superato quota 60mila firme nella giornata di oggi la petizione online lanciata su Change.org da “Le Ali di Camilla APS ETS” per salvare Holostem. Obiettivo della campagna è proprio quello di convincere il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Governo a salvare l’azienda.