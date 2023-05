Coldiretti inaugura in piazza Matteotti in nuovo mercato stabile di Campagna Amica

“Il nostro Mercato è un argine contro l’invasione dei cibi sintetici che già bussano alle porte degli Italiani. Un baluardo di realtà contro l’assurda pretesa di sostituire le nostre eccellenze e le nostre tipicità con un’alimentazione standardizzata nelle mani di pochi multinazionali fatta di cibo di sintesi, formaggio senza latte, bistecche senza carne senza alcuna garanzia per la salute dei cittadini”. E’ quanto ha affermato dl Presidente di Coldiretti Modena nel corso dell’inaugurazione del Mercato Campagna Amica della Ghirlandina che venerdì ha aperto i battenti oggi in piazza Matteotti 7 a Modena.

In 300 metri quadrati – informa Coldiretti Modena – il Mercato è un nuovo spazio nel cuore di Modena, un tempio dell’eccellenza agroalimentare modenese in cui gli agricoltori offriranno ai cittadini, ai turisti e a tutti coloro che frequentano il centro cittadino le migliori produzioni della campagna modenese. Venticinque le aziende che venderanno direttamente i loro prodotti: dall’ortofrutta fresca alle conserve e sottoli, dai salumi alla carne bovina e suina, dal Parmigiano Reggiano ai latticini, dal pane alla pasta a vino, olio, Aceto balsamico tradizionale, ma anche tartufo, spirulina, piante e fiori recisi fino all’offerta di piatti pronti per gustare il vero cibo contadino.

All’inaugurazione sono intervenuti: il presidente di Coldiretti Emilia Romagna, Nicola Bertinelli, il direttore di Coldiretti Emilia Romagna, Marco Allaria Olivieri, l’Assessore Agricoltura della Regione Emilia Romagna, Alessio Mammi, il Direttore nazionale di Fondazione Campagna Amica, Carmelo Troccoli, il presidente della Camera di Commercio di Modena, Giuseppe Molinari, e il Sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli.

Il Mercato Campagna Amica - continua Coldiretti Modena - sarà anche un luogo di divulgazione e formazione nel quale sarà possibile imparare l’arte della tradizione contadina dai cuochi contadini di Campagna Amica, educare le giovani generazioni al cibo sano e sostenibile con le lezioni degli agricoltori o ancora imparare a degustare i vini del nostro territorio con la guida di esperti sommeliers.

“Con l’apertura di oggi – ha detto il Direttore regionale di Coldiretti, Marco Allaria Olivieri – sono già 6, dopo quelli di Forlì, Ravenna, Ferrara, Piacenza e Bologna, i mercati coperti di Campagna Amica in Emilia Romagna. Possiamo anticipare che le prossime aperture arriveranno nelle province di Reggio Emilia e Parma. L’obiettivo è quello di continuare a crescere su tutto il territorio nazionale e di promuovere la leadership di un cibo di qualità locale e legato alla cultura del territorio”.

“Il Mercato Coperto si inserisce nel progetto nazionale di Coldiretti e Fondazione Campagna Amica. Oggi possiamo dire con orgoglio di essere la più grande rete al mondo di vendita diretta”, ha concluso il Direttore nazionale di Fondazione Campagna Amica, Carmelo Troccoli.

Il Mercato Campagna Amica della Ghirlandina rimarrà aperto il mercoledì dalle 11,00 alle 19,00, il venerdì dalle 11,00 alle 21,00 e il sabato dalle 9,00 alle 19.00.