Alloggi in affitto per chi viene a lavorare a Modena, un accordo che fa scuola

È il primo accordo di questo genere in Italia, il tentativo di dare una risposta concreta a un’esigenza più volte manifestata dalle imprese modenesi e dai loro dipendenti che non risiedono in zona. UPPI, CNA, FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) insieme per realizzare un Protocollo di intesa che consenta alle imprese di poter prendere direttamente in locazione (oppure, in alternativa, di fornire una garanzia adeguata) immobili ad uso abitativo da destinare a dipendenti e collaboratori che provengano da fuori provincia e che quindi abbiano difficoltà a reperire un alloggio vicino al luogo di lavoro, un disagio per loro e un problema altrettanto rilevante per le imprese del territorio.

Nella seconda ipotesi in particolare, quella delle garanzie, il Protocollo di intesa prevederà il coinvolgimento di primari gruppi assicurativi con i quali definire i termini di una polizza assicurativa specifica e di Istituti di credito che, a loro volta, potranno proporre una garanzia fideiussoria bancaria da concedere all'impresa associata CNA o semplicemente aderente al Protocollo. Le garanzie avranno come beneficiario il proprietario disposto ad affittare l’immobile, e andranno a tutela del rischio di insolvenza dei canoni e delle spese legali per le relative conseguenze.

L’annuncio dell’intesa è stato dato nel corso dell’Assemblea provinciale di UPPI Modena che è si è tenuta nel pomeriggio di oggi venerdì il Laboratorio Aperto di via Buon Pastore, a Modena. Si è trattato di un confronto diretto con l’Assessora all’Urbanistica del Comune di Modena, Anna Maria Vandelli, sul nuovo Piano Urbanistico Generale della città. Un atto che indirizza lo sviluppo della città e che quindi coinvolge tutte le componenti sociali.

UPPI, come Unione dei Piccoli Proprietari Immobiliari, ha voluto portare un contributo concreto, mettendo in campo competenze e rete di alleanze: “Si tratta - ha sottolineato Lorenzo Cottignoli, Presidente di UPPI Modena - di un accordo tra imprese, proprietari, assicurazioni e banche per agevolare l'ingresso e la permanenza sul nostro territorio di lavoratrici e lavoratori provenienti da fuori provincia, contribuendo in tal modo a promuovere il lavoro e l'imprenditoria nella nostra realtà.”

“Un progetto di grande interesse - ha evidenziato Fabio Pucci, Presidente nazionale di UPPI - che certamente porteremo nella dimensione nazionale come esempio di utile collaborazione sul territorio, una valorizzazione evidente del ruolo di un’associazione come la nostra, composta da migliaia di piccoli proprietari immobiliari, quindi, soprattutto, persone direttamente interessate allo sviluppo delle realtà in cui vivono e operano.”