Un nuovo centro di formazione professionale in via Tacito

In via Tacito, nei pressi della zona Fiera, troverà sede un centro di formazione professionale accreditato dalla regione Emilia-Romagna attraverso la ristrutturazione di uffici dismessi di un’attività produttiva per circa 6 mila metri quadrati.

Il Consiglio comunale, nella seduta di giovedì 25 maggio, ha infatti approvato all’unanimità il permesso di costruire convenzionato per l’intervento che prevede il frazionamento di unità immobiliari a uso produttivo e il cambio di destinazione d’uso di una unità a uso ufficio per l’insediamento di un centro di formazione professionale.

“La proposta – ha affermato l’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli – è di indubbio interesse pubblico in quanto consente il riuso di patrimonio edilizio esistente non più utilizzato da tempo con l’insediamento di un centro di formazione, quindi un’attività di servizio alla persona. Oltre alle necessarie opere di ristrutturazione e miglioramento energetico delle unità immobiliari, sono previsti interventi di rimodulazione e riorganizzazione delle aree pertinenziali di fronte al fabbricato, con l’eliminazione di barriere architettoniche e la promozione di una mobilità green”.

In particolare, sarà posta attenzione all’accessibilità del servizio attraverso il sistema di mobilità pubblica e sostenibile, con la verifica della presenza di fermate degli autobus, dei marciapiedi di connessione, ma anche con la predisposizione di stalli di sosta per biciclette coperti e di sistemi di ricarica elettrica per auto e moto (accessibile anche a disabili) oltre che per biciclette. Verranno inoltre riqualificate alcune aree verdi esistenti e individuate postazioni di sosta per disabili e posti “rosa” per donne in gravidanza.