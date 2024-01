A scuola di Empowerment, un corso per le donne che vogliono entrare in politica

A Modena le donne si preparano a prendere il potere. Vogliono entrare nella stanza dei bottoni, essere là dove si decide, perché se il potere (specie in politica) fosse equamente diviso tra uomini e donne tutti ne avrebbero beneficio.

Ne sono convinte le organizzatrici del Laboratorio di Empowerment Femminile dal titolo esplicito “Autorevoli”, che si terrà a Modena dal 14 gennaio al 25 maggio 2024, al Laboratorio Aperto di via Buon Pastore 43 a Modena, con l’obiettivo di fornire alle partecipanti strumenti e competenze per impegnarsi in politica e nelle associazioni.

Il Laboratorio

Il Laboratorio, organizzato dall' Associazione Blu Bramante, è sostenuto dall’Intergruppo Politico Donne Modena, esperienza unica in Italia di un gruppo di donne di partiti diversi (Marina Leonardi di Europa Verde, Patrizia Belloi del Pd, Enrica Manenti del Mov5 stelle, Franca Ferrari dell’ex Art1), che al di là dei colori politici da oltre due anni lavorano insieme su tematiche e obiettivi al femminile, dimostrando come la politica delle donne per le donne non sia un’utopia.

Il Laboratorio prevede 11 incontri a cadenza quindicinale della durata di 3 ore circa e può contare sulla presenza di docenti universitarie, politiche, giornaliste, tra queste la filosofa Annarosa Buttarelli, la senatrice Susanna Camusso, la giornalista Paola Tavella. Ogni seduta prevede l’intervento della docente a cui seguirà una fase di laboratorio e lavori di gruppo.

Ma cosa si intende esattamente per Empowerment? Lo abbiamo chiestoa Franca Ferrari, presidente dell’Associazione Blu Bramante: “Il termine indica un percorso destinato a modificare le relazioni di potere, per le donne innanzitutto significa avere coscienza delle proprie capacità e delle proprie aspirazioni, fare valere la propria autorevolezza. Percorso che deve partire dalla responsabilità verso se stesse per comprendere quella verso le altre/gli altri. Significa anche avere chiaro dove si vogliono spendere le proprie competenze”. “Crediamo che avere più donne in politica e più donne con ruoli dirigenziali sia urgente – aggiungono le fondatrici dell’Intergruppo Politico Donne Modena - Un lavoro di Empowerment può comunque essere utile in tutti gli ambiti di vita, nelle relazioni personali come nei contesti lavorativi. Ci sono evidenze che suggeriscono come la leadership femminile porti a risultati aziendali migliori”.

I temi trattati nel corso del laboratorio andranno dalla riflessione sugli stereotipi di genere alle strategie di Empowerment, dall’importanza di lavorare in rete alla comunicazione di genere, attraverso un approccio teorico accompagnato da testimonianze e narrazioni. Per l’importanza del tema trattato già altre associazioni di diverse città italiane propongono di rendere il corso itinerante.

Il termine “Empowerment femminile” fu utilizzato per la prima volta alla Terza Conferenza Mondiale sulle Donne dell’ONU a Nairobi nell’85 e ripreso poi dalla Quarta Conferenza mondiale di Pechino del ’95 e dall’Assemblea Generale dell’ONU. L’Empowerment delle donne rientra tra i “17 obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile indicati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Per maggiori informazioni: associazione.blubramante@gmail.com; intergruppodonnemodena@gmail.com. Oppure visita il sito di BluBramante.