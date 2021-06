Festivalfilosofia. La "libertà" dei classici nei 38 video degli studenti del territorio: ecco il Progetto Clip 2021

Per l'ottavo anno consecutivo, il festivalfilosofia ha coinvolto gli Istituti scolastici del territorio per il Progetto Clip, brevi videoletture di brani di classici del pensiero che costituiscono un'"antologia" sul tema dell'edizione 2021, "libertà"

Sono online i 38 videoclip sul tema dell'edizione 2021 del festivalfilosofia, "libertà". Nella sezione "Progetto Clip" è possibile guardare e ascoltare_ le studentesse e gli studenti degli Istituti scolastici di Modena, Pavullo, Sassuolo che interpretano, sia nelle cornici delle tre città che all'interno delle loro case, brani di Sofocle, Lutero, Agostino, Platone, Ariosto, Cicerone, Aristotele, Hobbes, Wollstonecraft, Thoreau, Spinoza solo per citare una parte dei 33 autori selezionati, insieme a brani della Costituzione della Repubblica Italiana.

I 38 videoclip esaltano aspetti storici, teorici, filosofici e letterari di tematiche centrali dell'edizione 2021 libertà del festivalfilosofia, come ad esempio il ruolo di scelta e abitudine, la libertà di espressione, le questioni del libero arbitrio e dell'autodeterminazione, il rapporto tra libertà e necessità, la relazione tra libertà e sicurezza all'interno della compagine statale.

Hanno partecipato a questo progetto, che si ripete per l'ottavo anno, cinque Istituti scolastici: il Liceo "Muratori-San Carlo", indirizzo classico; il Liceo Scientifico "Wiligelmo" di Modena; il Liceo "Formiggini" di Sassuolo, indirizzo classico; l'indirizzo di informatica dell'Istituto Tecnico "Marconi" e il Liceo "Cavazzi-Sorbelli" di Pavullo nel Frignano, indirizzo scientifico e delle scienze umane. Orientati dal festival, principalmente classi ma anche gruppi ristretti di studenti hanno scelto assieme ai loro insegnanti opere e brani nei quali il tema "libertà" è trattato in modo significativo, presentando anche traduzioni originali dei testi, per realizzare infine i video, coadiuvati dai registi dello STED di Modena. 177 studentesse e studenti hanno dunque dato la loro voce ai brani di autrici e autori di opere classiche, mettendoli in scena con riprese e anche montando i materiali audio-video. Per la prima volta, il Progetto è stato concepito e attuato in modalità a distanza.

Procedendo principalmente in modalità a distanza, sono aumentate le possibilità di registrare in luoghi diversi, con minori vincoli nella scelta delle riprese. In questo modo, ogni gruppo si è fatto ispirare dal brano adottato e ha espresso in maniera differente, dal punto di vista della scelta delle riprese e attraverso il montaggio, anche la propria idea di libertà, un tema particolarmente sentito in quest'anno di restrizioni dovute all'emergenza sanitaria.