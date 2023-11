Formigine dice "Basta alla violenza sulle donne" con una serie di incontri

Come ogni anno, sono tante le iniziative organizzate sul territorio comunale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Gli eventi formiginesi, inseriti nel programma distrettuale delle iniziative, prenderanno il via giovedì 16 novembre alle ore 20.30 al Castello di Formigine con “Parole che feriscono. Violenza psicologica: riconoscerla per essere libere”, incontro divulgativo coordinato dalla Dott.ssa Vittorina Maestroni, presidentessa del Centro documentazione donna. Nel corso della serata interverranno anche l’avvocatessa penalista Annalisa Tironi, l’avvocatessa civile Caterina Bernardi e la psicologa del Centro antiviolenza Tina Francesca Bertocchi. L’evento è a ingresso libero e gratuito.

Le iniziative proseguiranno domenica 19 novembre dalle ore 16 sempre al Castello con “Clelia Farnese: donna alla conquista della sua identità”, speciale visita guidata sulla figura della nobildonna seicentesca che lottò per trovare il suo posto nel mondo dopo essere stata schiava di scelte maschili. Di lei rimangono le lettere che scrisse per raccontare il suo rapporto burrascoso con Marco III Pio, marito e Signore di Formigine. È gradita la prenotazione al numero 059 416277 o tramite App Ioprenoto.

Venerdì 24 presso le scuole secondarie di primo grado Fiori di Formigine e Casinalbo è in programma un fondamentale momento di riflessione con gli studenti davanti alle panchine rosse presenti nei cortili delle strutture per promuovere rispetto e consapevolezza.

Sabato 25 alle 20.30 l’Auditorium Spira mirabilis ospiterà “Parole che feriscono”, spettacolo-concerto con Roberta Biagiarelli e il coro Le Chemin des femmes diretto da Meike Clarelli con l’obiettivo di coinvolgere tutti, uomini e donne, in un problema che riguarda l’intera collettività. Un mosaico di testi interpretati a partire da testimonianze di vita in dialogo con voci sensibili e resistenti, per consegnare al pubblico una forma espressiva della violenza psicologica e sollecitarlo in riflessioni e azioni. Ingresso libero e gratuito.

Domenica 26 novembre alle 16.30 nello stesso Auditorium si terrà “Fuochi. Ribelli, coraggiose, libere”, spettacolo teatrale gratuito per ragazzi a cura del Teatro dell’Orsa di e con Monica Morini. Musica dal vivo di Gaetano Nenna.

Il calendario di iniziative si chiuderà domenica 3 dicembre alle ore 17.30 in Auditorium con “I monologhi della vagina”. Con humor trasgressivo, un manifesto contro la violenza che non cessa di essere il punto di riferimento fondamentale nella lotta quotidiana di tutte le donne del mondo. Lo spettacolo è a cura di Pro Loco Formigine Oltre il Castello. Ingresso libero e gratuito.

A fare da cornice agli eventi, da giovedì 23 a lunedì 27 novembre a Formigine e nelle frazioni saranno posizionate delle sedie rosse e nelle stesse date il Castello di Formigine sarà illuminato di rosso; segni tangibili di un impegno che deve essere di ciascuno di noi. Come sempre, nel mese di novembre sono in programma anche diversi open day sportivi. Per tutto il mese, A.S.D. Formigine Parkour di via Caduti di Superga 2 offrirà corsi di parkour gratuiti: lunedì e mercoledì alle 18 e alle 20 per i bambini delle scuole elementari, lunedì e mercoledì alle 15.30 e alle 17.30 per le scuole medie, martedì, giovedì e venerdì alle 18.30 e alle 20.30 per scuole superiori e adulti. Info e prenotazioni: 328 6768950. Da lunedì 20 a sabato 25 novembre Backstage ASD di via dell’Industria 30 invita bambine, ragazze e donne a partecipare a un open day di danza moderna, classica o hip hop. Orario da definire in base all’età previo accordo con la segreteria. Info: 327 6768901. Sabato 25 novembre presso la Polisportiva Formiginese tutte le donne potranno accedere gratuitamente ai corsi previa prenotazione e fino a esaurimento posti (polisportivaformiginese@gmail.com, 059 574988). Mercoledì 29 l’Associazione Nenryukan Karate aprirà le porte del Palazzetto dello Sport per un open day di difesa femminile con armi occasionali dedicato alle ragazze dai 18 anni in su. Le partecipanti sono invitate a portare oggetti di uso comune che si portano naturalmente in borsetta. Orari: 20 - 21.30. (nenryukan@libero.it, 339 8503982 entro e non oltre il 22 novembre).

I momenti di sensibilizzazione sulla parità di genere seguiranno anche nel mese di gennaio, a dimostrazione che si tratta di un tema da trattare tutto l’anno.

Dichiara l’Assessora alle Pari Opportunità Roberta Zanni: “Anche quest’anno abbiamo provato a mettere in piedi un programma di iniziative variegato in grado di toccare diverse tematiche che vanno oltre alla terribile, ed evidente, violenza fisica. È importante parlare anche di quello che non si vede, ugualmente doloroso per le vittime, come la violenza psicologica e il diritto alla libertà e all’autodeterminazione. La sensibilizzazione su temi come questo deve andare oltre alla giornata del 25 novembre, eletta come simbolo, ma insufficiente se generatrice di riflessioni che durano 24 ore. La speranza per il futuro è che ogni giorno sia il 25 novembre e per farlo è necessario il coinvolgimento di tutti: istituzioni, comunità, individui. Dobbiamo impegnarci a promuovere la consapevolezza, a educare sul rispetto reciproco e a creare ambienti che incoraggino la parità di genere in tutte le sue forme”.