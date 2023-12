Ferrari a Modena, una mappa per riscoprire i luoghi del film di Mann

Il passaggio della Mille Miglia a tutta velocità in via Farini e piazza Roma, con il Palazzo Ducale sullo sfondo; la curva in Piazza Grande, all’ombra del Duomo e della Ghirlandina; ma anche la casa in Largo Garibaldi, di fronte alla fontana dei Due Fiumi di Graziosi, la bottega del barbiere in Canalgrande, la Stazione piccola di piazza Manzoni immersa nella nebbia e la chiesa di San Pietro per la messa con gli operai della Ferrari.

Sono solo alcuni dei luoghi della città che caratterizzano il film “Ferrari” di Michael Mann che da giovedì 7 dicembre sarà nelle sale cinematografiche in anteprima a Modena e a Maranello. E tutti questi luoghi sono riportati in una mappa consultabile sul sito Visitmodena.it e disponibile, dal pomeriggio di giovedì, anche al punto di informazione turistica di piazza Grande e nei cinema Victoria e Raffaello dove si proietta il film. Al Victoria è previsto un saluto del sindaco Gian Carlo Muzzarelli prima della proiezione delle 20.30.

L’iniziativa è realizzata dal Comune, con gli assessorati alla Cultura e al Turismo, per consentire ai modenesi e ai visitatori di ripercorrere i diversi luoghi in cui è stata girata la pellicola nel centro storico di Modena, ma anche nelle altre località del territorio provinciale e regionale.

Il film “Ferrari”, infatti, come è stato sottolineato dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli in occasione della consegna della Bonissima al regista Michael Mann in settembre, rappresenta una grande occasione per la promozione della città, con le immagini di Modena che faranno il giro del mondo rinnovando il mito del Drake e portando attenzione al nostro territorio.

Il film, presentato all’80° edizione della Mostra del Cinema di Venezia, a livello nazionale uscirà nelle sale il 14 dicembre. È interpretato, tra gli altri, da Adam Driver, Patrick Dempsey, Penélope Cruz, Hugh Jackman, Shailene Woodley. È ambientato nel 1957 ed è stato girato l’estate dello scorso anno, con la collaborazione di Emilia-Romagna Film Commission, anche a Modena, Maranello e in altre realtà del territorio regionale.

“La città ha collaborato con passione alla realizzazione del film – sottolineano gli assessori Andrea Bortolamasi (Cultura) e Ludovica Carla Ferrari (Turismo e promozione della città) – e ora vogliamo condividere con tutti gli appassionati anche le curiosità che hanno caratterizzato la produzione di una pellicola che davvero porterà l’immagine di Modena in tutto il mondo”.

Il film “Ferrari” rappresenta l’occasione per tanti di conoscere più da vicino la Motor Valley, la terra dei motori dove si producono alcune delle più belle auto del mondo e dove è possibile visitare alcuni musei che raccontano il mito del Cavallino rampante (il Museo Enzo Ferrari di Modena e il Museo Ferrari a Maranello) e la passione di un intero territorio. Le informazioni su modalità di prenotazione e visita a Maserati, Museo Panini, Stanguellini, Pagani e Autodromo si possono consultare sul sito Visitmodena.it dove è possibile prenotare anche la visita guidata a tema nel centro storico della città

Il Modena city tour “La Modena di Ferrari e Mann”, al costo di 10 euro, tocca i principali luoghi delle riprese del film che sono riportati sulla mappa in distribuzione anche al punto di informazione turistica di piazza Grande (Iat) e nei cinema Victoria e Raffaello dove si proietta il film in anteprima.

I luoghi della città, nella mappa disegnata dall’illustratore Mert Bozkurt, sono 12 e rimandano a specifiche scene del film. In occasione delle riprese piazze, strade ed edifici sono stati riportati all’ambientazione d’epoca, cioè al 1957: dai semafori all’illuminazione pubblica, dagli arredi urbani ai cartelloni pubblicitari.

Non potendo girare nello stabilimento di Maranello, l’ingresso della fabbrica, con la caratteristica scritta gialla “Ferrari” è stato ricostruito in via Bering, nel quartiere Madonnina.

Altre riprese sono state effettuate a Maranello, Fiorano Modenese, Puianello, Ferrara, Reggio Emilia, Novellara e Imola, all’autodromo intitolato a Enzo e Dino Ferrari.

La mappa è stata realizzata dall’agenzia Intersezione, con il coordinamento del Servizio comunale Promozione della Città e Turismo in collaborazione di Modenatur. Tra gli altri gadget è previsto anche un quaderno con alcune immagini del film riprodotte a tratto e da colorare che sarà in vendita allo Iat.