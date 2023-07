Marino Calesini dona un dipinto al Forum Artis Museum di Montese

Marino Calesini, pittore botanico riminese,ha donato una sua opera al Forum Artis Museum di Montese al termine della sua mostra XeroFatArt presso la Sala Mostre ex-Ghiacciaia di Montese il 22 Luglio scorso. L' opera è stata ricevuta dal Direttore del Forum Artis Museum Fabio Tedeschi.

Il dipinto donato, dal titolo Madagascar Adausonia è un olio su tavola intelata di cm.60x60. Si tratta in termini botanici di un "falso stagionale " con panno botanico, cioè di un dipinto in cui sono riprodotte le fasi di vita della pianta: foglia, fiore, frutto decorate da una quinta, il panno botanico per l' appunto. Il dipinto sarà collocato nella torre della Rocca dei Montecuccoli nella collezione del Forum Artis Museum di Montese.