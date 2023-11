Teatro Comunale: convincono il carattere di Sayaka Shoji e della Nordwestdeutsche Philharmonie

Un’altra bella serata di musica al Teatro Comunale Pavarotti-Freni per la rassegna concertistica che prosegue all’insegna dei giovani. La Nordwestdeutsche Philharmonie, prestigiosa orchestra tedesca, ha accompagnato dapprima la giovane violinista Sayaka Shoji nel Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 61 di Beethoven, l’unico concerto per violino del compositore di Bonn, sotto la direzione di un altro giovane, il Maestro Jonathon Heyward.

Nonostante qualche piccola imprecisione, la violinista giapponese è stata applaudita e ha ricevuto anche un paio di “brava “ dal pubblico, come sempre molto numeroso. Il dialogo tra il violino e l’orchestra, tratto distintivo di questo concerto, è avvenuto con scioltezza e fusione totale. Cadenze da scompigliare i capelli, letteralmente, quelle di Sayaka Shoji che ha rischiato anche di buttare a terra il leggio degli orchestrali in un paio di occasioni, ma che ha dimostrato sicuramente un grande carattere.

Dopo l’intervallo l’orchestra è aumentata di circa una ventina di elementi per esplodere nella Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64 di ?ajkovskij. Seppure non sia forse la più impattante, è una composizione che offre tanti spunti e temi interessanti che sono stati resi adeguatamente, a tratti con dolcezza e a tratti con dirompente forza dai tedeschi della Nordwestdeutsche Philharmonie.