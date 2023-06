Nonantola d’Estate, un ricco programma di appuntamenti

L’estate sta tornando (e chiede di te, cit.) - commenta la Sindaca di Nonantola Federica Nannetti - arriva quando meno te lo aspetti e bussa alla porta accompagnata dalla voglia di stare insieme, uscire di casa, rilassarsi e divertirsi.

Quest’anno più che mai, viviamola insieme grazie alle tante e diverse occasioni di divertimento e svago che vi proponiamo nel cuore del paese, ma non solo. Quest’anno più che mai facciamoci trovare pronti e lasciamoci andare alle calde e leggere serate dell’estate Nonantolana.

Massimo Po Assessore centro storico, eventi e turismo: Ci aspetta un’estate ricca di appuntamenti con cinema, musica, cultura, teatro fino ad arrivare alla storica e imperdibile Fiera di Luglio.

Più di trenta iniziative organizzate grazie alla collaborazione tra l’ Amministrazione Comunale, Studio’s, Officine Culturali, Associazioni e commercianti.

Giovedì 15 Giugno prende il via ufficialmente il programma estivo in piazza Liberazione con lo spettacolo di fine anno delle orchestre e dei gruppi delle Officine Musicali e il 16 e 17 Giugno con la Festa della Musica di Nonantola giunta alla sua 16° edizione.

Tanti appuntamenti culturali organizzati in biblioteca e non solo

Mercoledì 21 Giugno in piazza Liberazione inizia la rassegna estiva di Nonantola Film Festival con la proiezione del film Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, 5 serate imperdibili con la collaborazione della Cineteca di Bologna e del Ribalta Experimental Film Festival.

Sabato 24 e domenica 25 Giugno gran festa in Partecipanza Agraria presso la Casa della Guardia, con musica dal vivo il sabato sera in collaborazione con Officine Musicali e torneo di zacagna, laboratori per bambini e gnocco fritto la domenica pomeriggio.

Martedì 27 Giugno la prima serata dedicata al teatro con la rassegna “Una piazza di Teatro” a cura di Ater Fondazione e del Teatro Troisi con 5 serate.

Le Officine Culturali propongono 2 concerti, giovedì 27 Giugno con Colonel V. (Blues dal futuro) e giovedì 13 Luglio con Amistade (Tributo a Fabrizio De Andrè).

Sabato 15 Luglio, una serata tutta da ridere con Il meglio del Festival della Comicità Italiana.

Domenica 23 Luglio con il "Graf Summer Night” e il concerto dei Gemelli Diversi inizia ufficialmente l’Anteprima della Fiera che vede nei giorni successivi l’esibizione di Ziliani, Ruggero de i Timidi e la serata Sotto le Stelle Remember Panda & Pandino di PiazzAttiva.

Sabato 29 Luglio inaugureremo la Fiera con l’energia dei Disco Club Paradiso che scalderà il pubblico più giovane, Alan Sorrenti domenica 30 popolerà la piazza di “figli delle stelle” e presso la polisportiva i ragazzi di FaiNaBoccia balleranno con la musica tecno, mentre lunedì 31 si concluderà con il travolgente spettacolo della “pocket orchestra” Bandakadabra.