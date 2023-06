Scuola di recitazione "Nuova didattica teatrale", aperte le iscrizioni ai corsi

La Scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale ideata e curata da Andrea Ferrari ha aperto le iscrizioni per la stagione 2023-24. Giunta al suo 21° anno di attività si è affermata come una delle realtà più complete nel panorama formativo attoriale del territorio: testimonianza data anche dall'apertura della succursale a Pavullo nel Frignano (MO). Oltre all'apprendimento delle tecniche quali dizione, articolazione, respirazione, utilizzo della voce, fonetica, prossemica scenica, lettura, valore della punteggiatura, intonazioni verbali e tecniche di memorizzazione, si avvale di un percorso sensoriale e psicologico per l'apprendimento del testo e del personaggio attraverso i metodi Stanislavskij, Brecht e Strasberg.

Inoltre propone ed offre degli stage didattici con esperti professionisti quali foniatri e psicologi per meglio apprendere le tecniche di recitazione e di immedesimazione. È l'unica realtà del territorio a proporre anche un percorso didattico sulla Storia del Teatro. Ai partecipanti sono rilasciate dispense cartacee. Gli incontri si avvalgono di una parte teorica ed una pratica, con supporti audio-visivi ed esercizi sugli argomenti trattati. La Scuola ha una Compagnia professionale alla quale è possibile accedere dopo il primo anno di frequenza, previo giudizio finale, con spettacolo teatrale.

Al corso Principianti sono ammessi tutti coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età. La cadenza è settimanale, e la durata di ogni incontro è di 3 ore da ottobre a giugno. Per gli studenti che ne fanno richiesta, la Direzione può rilasciare un certificato che attesti il monte ore eseguito nel corso dell'anno, da presentare alle proprie Amministrazioni didattiche. A fine percorso sarà rilasciato a ciascun allievo-interprete un diploma di frequenza.

È possibile contattare la Direzione della Scuola per avere maggiori informazioni sul programma e la frequenza, scrivendo una e-mail a nuovadidatticateatrale@gmail.com