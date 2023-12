Gli eventi da non perdere per festeggiare Capodanno a Modena e provincia I concerti in piazza sono i grandi protagonisti del capodanno modenese, tra dj set, spettacoli e l'immancabile brindisi di mezzanotte

Modena celebra l’inizio del 2024 illuminando piazzale Sant’Agostino con la musica e i laser dello spettacolo audiovisivo “20232024” dell’artista tedesco Robert Henke. Un’inedita performance multimediale di luci e suoni, che creerà un immersivo spettacolo in prima assoluta.

Dopo il successo della scorsa edizione, torna il Capodanno in Piazza a Carpi con un ospite di rilievo internazionale. Sarà Andy Smith (Ex-Portishead) il protagonista del dj set di San Silvestro offerto dal Comune in Piazza dei Martiri. Illuminazione artistica del Castello dei Pio affidata a Francesco Trambaioli.

Per Capodanno, Sestola diventa ancora una volta capitale del divertimento con quattro serate di festa al palazzetto dello sport con "CIM1 Music Festival". Tra gli artisti che si esibiranno, Sfera Ebbasta, Merk & Kremont, Bob Sinclar, Emis Killa e il Pagante.

Domenica 31 dicembre torna a Maranello l'appuntamento con il Capodanno in Piazza. L'appuntamento è in Piazza Libertà, dove si terrà lo spettacolo delle fontane danzanti. Non mancherà l'intrattenimento musicale per dare il benvenuto al 2024.

Torna a Sassuolo il Capodanno in Piazza. Domenica 31 dicembre, nella centralissima piazza Garibaldi inizierà la festa allietata dal Dj Set di Linea Radio che saluterà definitivamente il 2023 e darà il benvenuto al 2024.

Domenica 31 dicembre, a Pavullo si rinnova l'appuntamento con Capodanno in Piazza per trascorrere in compagnia l'ultima notte dell'anno. Appuntamento in Piazza C. Battisti, dove ci saranno i dj di Radio Bruno Dj Ans e Fede D.

Domenica 31 Dicembre 2023, a Montese si terrà l'evento "Capodanno in Piazza". L'appuntamento è in Piazza Repubblica a partire dal pomeriggio, con stand gastronomici e laboratori per bambini.