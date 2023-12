Sassuolo, musica e spumante per il Capodanno in Piazza

Torna a Sassuolo il Capodanno in Piazza. Domenica 31 dicembre, organizzato dall’Amministrazione Comunale e da ProLoco Sassuolo a partire dalle ore 23 nella centralissima piazza Garibaldi inizierà la festa, allietata dal Dj Set di Linea Radio che saluterà definitivamente il 2023 e darà il benvenuto al 2024.

Un’occasione per vivere insieme i momenti finali di quest’anno che sta per finire, per giovani, meno giovani e famiglie che vorranno brindare assieme, nel “salotto” del centro cittadino, all’arrivo del 2024.

Durante la serata saranno disponibili gratuitamente dolci e spumante, con il Sindaco e la Giunta, poco prima della mezzanotte, si inizierà il conto alla rovescia per poi brindare assieme all’anno nuovo. Tutta la città è invitata.