Le feste di Carnevale da non perdere a Modena e provincia

In arrivo dal paesino immaginario di Bosco di Sotto, le maschere modenesi Sandrone, la Pulonia e Sgorghiguelo, cioè la "Famiglia Pavironica" per il tradizionale Giovedì Grasso modenese. Il corteo delle maschere, con tanto di carrozza e cavalli, sfilerà per il centro storico.

Appuntamento con il 65° Carnevale dei Ragazzi - Città di Formigine, con sfilate di carri allegorici, gruppi mascherati, intrattenimento, luna park e l'immancabile Zingaraia.

Il Carnevale dei Ragazzi di Piumazzo giunge alla sua 52° Edizione e torna, dopo due anni, con un'imperdibile appuntamento con la sfilata dei carri mascherati. Dj set, luna park e prelibatezze culinarie per le vie della città.

Tante feste mascherate a Soliera per celebrare l'arrivo del Carnevale. Ce n'è per tutti i gusti: prima infanzia, bambini, ragazzi.

Uno spettacolo per bambini e famiglie in Piazza Garibaldi a Sassuolo per festeggiare il Carnevale con musica, giochi e magie per tutti.

Torna a Maranello il Carnevale dei Bambini: due giorni festa per i più piccoli e le loro famiglie, tra laboratori, animazioni e spettacoli.