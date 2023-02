Carnevale Cognentese, appuntamento con la 33° Edizione

Domenica 19 febbraio torna il Carnevale Cognentese, giunto alla sua 33° Edizione. Per l'occasione ci sarà una sfilata in maschera per le vie di Cognento con la partecipazione di Sandrone e la famiglia Pavironica con partenza alle ore 14.30 dal parcheggio della Polisportiva Cognentese (Via Tonini 5) e arrivo nel piazzale antistante il Centro civico di Cognento in largo dei Traeri.

Dalle ore 15.30 sarà aperto uno stand gastronomico con gnocco fritto e bomboloni.