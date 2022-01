Evento Fatto in Italia, occasioni d’inverno a parco Novi Sad

Archiviate le Festività natalizie, ritorna anche a gennaio 2022 uno degli eventi più amati e frequentati dai modenesi e non solo: a due passi dal centro storico, shopping all’aria aperta al parco Novi Sad, domani domenica 9 gennaio, dalle 7 alle 14.30, per il primo appuntamento dell’anno con la professionalità degli operatori della rassegna Fatto in Italia.

Da mettere nell’armadio abbigliamento invernale e accessori di qualità per tutta la famiglia, convenienti e alla moda. E per dare un tocco di colore e novità alla casa, biancheria per tutte le stanze e oggettistica.