Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Dopo il successo del primo weekend di festa, continua a a Montefiorino sabato 5 e domenica 6 novembre la Mostra Mercato del Tartufo Modenese, giunta alla sua trentesima edizione.

Ha spento ormai ben quattordici candeline “Formigine Dolce Europa e antichi sapori”, l’atteso appuntamento con il meglio della tradizione gastronomica locale, che quest'anno si terrà sabato 5 e domenica 6 novembre.

Crescentine d'Autunno è un nuovo evento che, domenica 6 novembre, si inserisce nella programmazione autunnale di Sestola. Un evento che è dedicato a uno dei prodotti più apprezzati e riconosciuti dai turisti ma a cui tutti i sestolesi sono strettamente legati: le crescentine.

Dal 5 al 13 novembre a Bomporto c’è la Fiera di San Martino, tradizionale appuntamento promosso dal Comune di Bomporto in collaborazione con il Comitato Fiera, che anche quest’anno non mancherà di stupire e far divertire.

Oltre venti proposte animeranno la città nei fine settimana a partire da sabato 5 novembre. E' “Best Carpi” 2022, il programma con gli appuntamenti per le prossime festività, promosso dal Comune in collaborazione con “Carpi c’è” e le associazioni dell’artigianato e del commercio.

Dopo due anni di stop torna CorriMutina, la corsa podistica non competitiva aperta a tutti gli appassionati del mondo sportivo di base, alle famiglie e alle scuole.

Domenica 6 novembre il mese al BPER Banca Forum Monzani si apre con la cantante Donatella Rettore e la sua autobiografia "Dadauffa, Memorie Agitate" (Rizzoli).

Torna dal 4 al 6 novembre l’appuntamento con il Festival Noir di Finale Emilia che anche in questa edizione, come nella precedente, si avvarrà della direzione artistica della scrittrice Barbara Baraldi.

Ci sarà anche una “prima nazionale” nella stagione del Comunale, e che “prima”: nel teatro cittadino debutterà “Trappola per topi”, capolavoro di Agatha Christie, qui tradotto e adattato da Edoardo Erba, con la regia di Giorgio Gallione e Lodo Guenzi nel ruolo del protagonista.

Tutto pronto nei Musei di Palazzo dei Pio per ospitare la ventesima edizione della “Biennale di xilografia contemporanea” che aprirà i battenti il sabato 5 novembre.