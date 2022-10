Montefiorino, al via la 30° Edizione della mostra mercato del Tartufo Modenese

Torna a Montefiorino, il 30-31 ottobre e 1-5-6 novembre 2022, la Mostra Mercato del Tartufo Modenese, giunta alla sua trentesima edizione. Un compleanno importante per questa manifestazione tanto sentita e partecipata, organizzata dalla Proloco di Montefiorino nello splendido scenario appenninico delle valli del Dolo e del Dragone.

Durante i cinque giorni di festa, dalle 10 alle 19, si terrà per le vie del paese il Mercato del Tartufo, dove si potranno trovare prodotti tipici locali. Parmigiano Reggiano, formaggi, prodotti a marchio “Tradizioni e Sapori di Modena”, salumi e vini, aceto balsamico, miele, zafferano, dolci, castagne e prodotti del sottobosco sono solo alcuni esempi. Non mancheranno il mercatino dell'artigianato artistico, quello degli hobbisti ed espositori che, edizione dopo edizione, hanno dato qualità e spessore a questo evento.

In Piazza Europa sarà possibile degustare le specialità gastronomiche del territorio tra cui ciacci, tortelloni, polenta al ragù e tartufo, vin brulè, frittellozzi, castagnacci e caldarroste. Non mancheranno proposte gluten free come tigelle e ciambelle fritte, cotechino e fagioli, torta di patate.

Accanto alla mostra mercato, attività gratuite dedicate ai bambini e musica dal vivo renderanno l’appuntamento alla portata di tutti, con attenzione ai giovani e alle famiglie.

Per chi preferisce mangiare con le gambe sotto il tavolo, i ristoranti locali offriranno menù a base di tartufo bianco e nero grazie all’iniziativa A tavola con il Re Tartufo, che li vede tutti coinvolti nella diffusione di questo prodotto locale unico e particolare.

In queste giornate il Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza Italiana, nella spettacolare rocca di Montefiorino, sarà facilmente visitabile, grazie alle aperture straordinarie pensate per l’occasione.

Sempre nella rocca avrà luogo Funghi e Tartufi, l’esposizione micologica delle specie presenti nei boschi del territorio locale, a cura del Gruppo Naturalistico Modenese e dell’Associazione Tartufai Modenesi.

Per facilitare l’accesso e rendere l’esperienza più gradevole è previsto il servizio navetta gratuito e il trenino in tour per le vie del paese.

“La 30esima edizione di questa ormai storica mostra-mercato vede il coinvolgimento di tante realtà diverse del nostro territorio” dichiara il Sindaco di Montefiorino, Maurizio Paladini. “È un momento di incontro, di scambio, e il ventaglio delle proposte è così ampio perché rispecchia noi e la nostra montagna”.

Il programma e gli aggiornamenti sono scaricabili dal sito web https://tartufomodenese.com/ sulla pagina Facebook Pro Loco Montefiorino e sul profilo Instagram @proloco_montefiorino.