Comparto moda: al via a Carpi un corso di formazione sulla realizzazione del capo di abbigliamento

Prenderà avvio da martedì 31 gennaio a Carpi il nuovo corso di formazione per operatori del comparto moda promosso da Carpi Fashion System e realizzato da ForModena.

L’obiettivo del corso è la realizzazione del capo di abbigliamento seguendo il ciclo di lavorazione predefinito: dalla realizzazione del cartamodello alla confezione del capo utilizzando macchine industriali per la confezione e in conformità con le schede tecniche prodotto.

Il percorso formativo, della durata di 40 ore, vedrà lezioni in presenza presso la sede di ForModena, in via Marx 131/c, ogni martedì dalle ore 19.00 alle 22.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00.

Nel corso delle lezioni si affronteranno le misure anatomiche e costruzione tabella taglie, la costruzione del cartamodello base per pantalone e maglia, la trasformazione delle linee moda, l’industrializzazione del cartamodello, il piazzamento e taglio su tessuto, la conoscenza e l’utilizzo di diverse tipologie di macchine da cucire (lineare, taglia cuci 2-3 aghi base piana), la confezione del prototipo, stiro intermedio e finale ed eventuale sdifettamento.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a carpi@formodena.it, chiamare il numero 059.699554 o visitare il sito di ForModena all’indirizzo www.formodena.it

Carpi Fashion System è il progetto di sostegno alle aziende del Distretto di Carpi promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme a Camera di Commercio di Modena, Fondazione Democenter-SIPE, ForModena e Comune di Carpi, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it